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Светлана Разворотнева предлагает дополнить программу летнего отдыха для детей

15:44
  • среда
  • 11 августа 2021

Возможность восстановить силы в летнем лагере должна быть у всех нуждающихся

Лето близится к концу, скоро московские школьники вернутся за парты и продолжат учебу. Но вопрос детского отдыха по-прежнему волнует экспертов и правозащитников. Несмотря на предпринимаемые меры, обеспечить подрастающему поколению полноценный летний досуг могут далеко не все родители. А иметь возможность восстановить силы и здоровье в летнем лагере должны все, кто в этом нуждается. Так считает член экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека в г. Москве Светлана Разворотнева.

"Столице необходимо расширить систему детских оздоровительных лагерей и соответствующих программ отдыха с участием бюджета. Например, в этом году из-за пандемии работают всего 24 оздоровительных лагеря, принадлежащих различным отраслям города. Отправить детей в коммерческий лагерь не всем по карману, особенно если в семье не один ребенок. Я считаю нашему городу по силам обеспечить достойный отдых для большинства московских ребят, а не только для льготных категорий", - заявила Разворотнева.

Мнение правозащитницы поддержала уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Развитие системы детских баз отдыха очень важно и будет положительно воспринято родительским сообществом, уверена она.

В свою очередь, эксперт регионального отделения ОНФ в Москве Кирилл Денисов предложил увеличить финансирование на программы по организации отдыха маленьких москвичей.

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Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева
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