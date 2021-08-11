В России может появиться новое министерство

С предложением выступили в Госдуме

Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов призвал создать в стране министерство лесного хозяйства, передает РИА "Новости", так как существующего федерального агентства для решения проблем отрасли не хватает.

Как уточнил парламентарий, у будущего ведомства должны быть полномочия правоохранительных органов, а для сферы, скорее всего, понадобится отдельный вице-премьер.

"Никакой защиты леса сегодня нет. Если нет министерства, то нет хозяина, никто не решает проблемы, которые накопились", - отметил депутат.

По его словам, с каждым годом лесные пожары случаются все чаще, уже имеющихся государственных мощностей мало.

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