Собянин рассказал о новых мерах поддержки инноваций в сфере медицины

Власти выделят значительные средства

Сергей Собянин отметил необходимость поддержки инновационных технологий в медицине. Мэр столицы принял решение выделить один миллиард рублей на данное направление.

"Реализуем в Москве программу модернизации больниц и поликлиник. Эффективность медицинской помощи сейчас во многом зависит от современных научных разработок", - написал Собянин в социальной сети "В Контакте".

Мэр рассказал, кто получит средства. Это научные коллективы и медорганизации, которые разрабатывают высокотехнологичные методы диагностики и лечения заболеваний, а также занимаются внедрением инновационных технологий в систему здравоохранения города.

Ранее Собянин выделил гранты на применение инновационных методик для лечения онкобольных детей.

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