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Российское вино решили продавать онлайн

15:51
  • среда
  • 11 августа 2021

Эксперимент стартует 1 января 2022 года

Эксперимент по дистанционной продаже российского вина стартует 1 января 2022 года. Новую для алкогольных напитков форму торговли опробую сначала на жителях Москвы, Московской области и Мордовии. Законопроект разработан в Минфине.
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"Провести, начиная с 1 января 2022 года, эксперимент по розничной продаже дистанционным способом вина, крепленого вина, игристого вина, полностью (на 100 процентов) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации (далее - вино России)", - говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Поясняется, что потребитель сможет заказать вино через интернет, на специализированном сайте "Почты России". Продолжительность эксперимента определит правительство. Также кабмин может принять решение о расширении территории, на которой будет доступна онлайн-торговля российскими винами.

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