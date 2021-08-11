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Собянин: Восстановление уникальных фресок Сретенского монастыря будет продолжено

15:55
  • среда
  • 11 августа 2021

Это работа костромских мастеров 1707 года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что в Сретенском монастыре восстановят уникальные фрески.
При реставрации Новодевичьего монастыря нашли фрески ангелов

"Один из значимых для города объектов - Сретенский монастырь. Мы продолжаем работу по его восстановлению - отреставрируем уникальные фрески, выполненные костромскими мастерами в 1707 году", - написал градоначальник.

Он подчеркнул при этом, что власти Москвы, динамичного и современного города, уделяют большое внимание сохранению исторического наследия.

Каменный собор Сретенского монастыря был построен на месте древнего деревянного храма 14 века в 1679 году. Когда его в 1925-м превратили в общежитие офицеров, оказалась повреждена обшивка купола, что привело к протечкам. Фрески сильно пострадали, но сохранились, так как стены были окрашены и оклеены обоями.

Средства на реставрационные работы выделит правительством Москвы.

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