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Еще одна торговая сеть примет участие в акции "Миллион призов" среди голосующих онлайн

16:00
  • среда
  • 11 августа 2021

К программе присоединился "Магнит"

Московский бизнес принял решение поддержать акцию "Миллион призов", поскольку ранее она внесла заметный вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации в столице. Об этом сообщили в пресс-службе сети магазинов "Магнит".

"В прошлом году в акции приняли участие десятки тысяч москвичей. Сегодня ситуация с коронавирусом остается напряженной, поэтому мы решили подержать акцию и в этом году уже среди участников онлайн-голосования на выборах в столице", — отметили в компании.

Ранее стало известно, что к программе уже присоединились более 70 компаний, в том числе такие бренды, как "Пятерочка", "Детский мир", "Ригла", "Азбука вкуса", "Дикси", "Лента", "Спортмастер", аптечные, ресторанные сети и предприятия общественного питания.

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