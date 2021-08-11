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Минск потребовал сократить численность персонала посольства США до 5 человек

16:08
  • среда
  • 11 августа 2021

Согласие на назначение Джули Фишер послом США в Белоруссии отозвано

Посольству США в Белоруссии предложено сократить численность персонала до 5 человек. И сделать это надо к 1 сентября. Кроме того, Минск отозвал выданное ранее согласие на назначение Джули Фишер послом США в Белоруссии.
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"До американской стороны наша ответная реакция на их недружественные и даже агрессивные действия предметно доведена сегодня в МИД в ходе встречи с временным поверенным Рубеном Арутюняном", - заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Дипломат пояснил, что на фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах в Минске не видят смысла в присутствии в Белоруссии столь значительного персонала американской дипмиссии. Кроме того, поскольку действующая американская администрация утратила доверие со стороны Беларуси, согласование всех новых проектов по линии правительства США приостанавливается, приводит слова дипломата агентство БелТА.

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