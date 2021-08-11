Путин направил главу МЧС в Якутию

Для руководства тушением лесных пожаров

Глава МЧС Евгений Зиничев по поручению президента отправляется в Якутию для оперативного управления группировкой сил по борьбе с природными пожарами. В среду туда дополнительно прибыли ещё 100 спасателей. Столько же приедут в ближайшее время. В республике продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Сейчас на территории Якутии зафиксировано более 170 очагов возгорания. Площадь самого крупного превышает полтора миллиона гектаров.

Подробнее – в репортаже Лилии Акиньшиной

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