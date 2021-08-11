Раскрыта зарплата Лионеля Месси в "ПСЖ"

В Париже состоялась пресс-конференция с участием нового форварда клуба

Один из лучших футболистов мира аргентинец Лионель Месси сменил прописку. Он перебрался из Барселоны в Париж. С 2000 года, когда будущий кумир миллионов приехал в Испанию, он находился в системе "Барсы", самого титулованного клуба страны. И за это время существенно приумножил его достижения. Казалось, "Барселона" и Месси неразделимы. Но в прошлом году союз дал трещину. И теперь Лионель будет защищать цвета другого футбольного гранда "Пари Сен-Жермен".

Под бой барабанов и крики болельщиков он выходит со стадиона "Парк де Пренс". Самый сенсационный футбольный трансфер последних лет официально завершен. Леонель Месси теперь игрок "ПСЖ".

В толпу летит синяя майка с номером 30. За такими в клубных магазинах этим утром стояли километровые очереди. А самого Месси фанаты сопровождали по всему Парижу. В аэропорту толпу пришлось оттеснять силами полиции. У входа в отель - один из самых дорогих в столице Франции - предупредительно выстроили двойные заграждения. От которых самые преданные поклонники игрока не отходили даже ночью.

"Это, как если бы Пеле и Марадона разом пришли в ПСЖ! Месси - это великий футболист. Я думаю, что команда выйдет на совершенно другой уровень", - говорит болельщик Амин Фадель.

А точнее, станет наконец победителем Лиги Чемпионов. Именно этого ждут от аргентинского форварда в Париже. Контракт с ним подписан на два года с возможностью продления. А зарплата Месси в "ПСЖ" составит 35 миллионов евро в год.

"Все знают, что мой отъезд из Барселоны был крайне тяжелым, но, как только я приехал сюда, я испытал огромное счастье. Я переполнен желанием и очень взволнован, хочу побыстрее завершить все формальности и начать работу", - заявил Месси.

Хотя, если бы мог, признается футболист, конечно, остался бы в родной "Барселоне". Где играл с 2003-го года. Но 1 июля клуб объявил, что не будет дальше продлевать соглашение с аргентинцем. Причина - препятствия со стороны испанской футбольной лиги. Которая считала, что "Барселона" нарушает принципы финансового фейр-плей.

За каталонцев Месси, ронявший слезы на своей финальной пресс-конференции, провел 778 матчей, в которых забил 672 гола. И получил 6 золотых мячей - 4 из которых подряд. Единственный в истории мирового футбола. Но останавливаться на этом, он, конечно, не собирается.

"Я пришел, чтобы выкладываться по максимуму. С большим энтузиазмом, с большим желанием, чем когда-либо! Я много раз говорил: моя цель и моя мечта - снова выиграть Лигу чемпионов, и я думаю, что "ПСЖ" - идеальный клуб для этого", - сказал Месси.

Но вот проблема - не все одноклубники рады приходу в "ПСЖ" легенды современного футбола. В августе команду может покинуть форвард "Пари Сен-Жермен" Киллиан Мбаппе. Француз, пишет пресса, давно конфликтует со спортивным директором. И намерен при первой возможности перейти в "Реал".

А ведь есть еще и Неймар. Экс-нападающий "Барселоны", отмечали журналисты, и переходил в "ПСЖ" в том числе потому, что не хотел вечно быть в тени Лионеля. По другим данным, правда, Неймар был рад приходу Месси. И даже предлагал тому забрать свой 10-й игровой номер. Так или иначе, теперь им снова придется вместе оказаться на поле. Новичок "Пари Сен-Жермен" намерен приступить к тренировкам немедленно.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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