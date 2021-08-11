Перепись поможет решить жилищный вопрос россиян

Обнародован анализ данных переписи населения 2010 года о жилищных условиях россиян

Микроданные предстоящей переписи населения позволят регионам скорректировать и запустить новые программы строительства жилья и социальных объектов. Об этой и других возможностях цифровой статистики рассказали 9 августа в Петропавловске-Камчатском участники круглого стола "Всероссийская перепись 2021 года: сколько нас и как мы живем. Жилищные условия – вектор на комфортную среду".

В мероприятии участвовали представители руководства Росстата и Камчатского края, сообщает сайт Всероссийской переписи населения.

На круглом столе был обнародован анализ данных последней переписи населения 2010 года о жилищных условиях россиян. Так, в среднем домохозяйстве из трех человек на одного жителя отдельной квартиры приходится 17 квадратных метров площади, частного дома – 21 метр, коммуналки – 10 метров. В среднем по России — 1,2 человека на комнату. Чаще всего в отдельных квартирах живут не в крупных городах, а на Севере, в том числе на Камчатке, Мурманской и Магаданской областях. Отдельные дома более распространены в сельскохозяйственных и менее урбанизированных, более традиционных регионах, в частности, Северного Кавказа.

Заместитель главы Росстата Павел Смелов напомнил, что в 2018 году население Алеутского района края уже прошло Пробную перепись в электронном виде, значительная часть жителей переписалась самостоятельно через интернет. Тестирование показало высокий потенциал цифровых технологий в статистике даже в отдаленных регионах страны. В 2021 году, по оценкам экспертов, около 10% населения региона будет переписано в труднодоступных районах. И полностью в электронном виде - бумажные переписные листы будут использоваться в случаях крайней необходимости.

В Росстате напоминают: документы для участия в переписи не требуются (переписные листы заполняются исключительно со слов респондента), персональные данные никуда не передаются (все собираемые данные обезличены, установить связь между ними и конкретным респондентом нельзя), Росстат не интересуется размером дохода респондента (спрашивают только о его источнике: "заработная плата", "предпринимательский доход", "пенсия", "пособие"…), а все данные собираются исключительно в обобщенном виде и в интересах статистики.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий.

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