Навального обвинили в создании посягающей на права граждан организации

Ее руководство побуждало граждан к противоправной деятельности

Алексея Навального обвинили в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Расследование возбужденного по этому факту уголовного дела продолжается, заявили в Следственном комитете России.

В общении на сайте СКР отмечается, что созданный Навальным "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК*) выполнял функции иностранного агента. Деятельность фонда заключалась в побуждении граждан к противоправным действиям. Позже решением Московского городского суда ФБК* был признан экстремистским и ликвидирован на территории России.

Навальный руководил этой организацией с 2011 года совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами. Они распространяли как на страницах ФБК*, так и на своих личных страницах в интернете публикации с призывами к участию россиян в несогласованных митингах. При этом Навальному было заранее известно о противоправном характере мероприятий, подчеркивается в сообщении СКР.

*ФБК - НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и ликвидирована по решению суда.

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