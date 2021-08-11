ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Юрист: Проведение акции "Миллион призов - #ВыбираемВместе" законно

16:27
  • среда
  • 11 августа 2021

Это полезное мероприятие

Акция "Миллион призов - #ВыбираемВместе" направлена на заботу о социальном благополучии горожан, рассказал доктор юридических наук Павел Астахов. По его словам, это полезное и абсолютно законное мероприятие.

"В этой программе участвует Московская торгово-промышленная палата (МТПП), которая является общественной организацией, и в том числе поддерживает население. И поскольку в Москве проводится много социальных программ, и одна из этих программ совпадает с электронным голосованием, то можно сказать что все легально и законно", - сообщил адвокат АГН "Москва".

Юрист указал, что воспользоваться электронным голосованием и программой "Миллион призов" удобно, современно, а также безопасно.

Накануне полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский рассказал, что программа "Миллион призов" - "полезная история в текущей ситуации".

В столице пройдет акция "Миллион призов — #ВыбираемВместе" для тех, кто с 17 по 19 сентября проголосуют онлайн на выборах в Госдуму. С такой инициативой 10 августа выступила Московская торгово-промышленная палата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Покупатель
Покупатель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.