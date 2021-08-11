Юрист: Проведение акции "Миллион призов - #ВыбираемВместе" законно

Это полезное мероприятие

Акция "Миллион призов - #ВыбираемВместе" направлена на заботу о социальном благополучии горожан, рассказал доктор юридических наук Павел Астахов. По его словам, это полезное и абсолютно законное мероприятие.

"В этой программе участвует Московская торгово-промышленная палата (МТПП), которая является общественной организацией, и в том числе поддерживает население. И поскольку в Москве проводится много социальных программ, и одна из этих программ совпадает с электронным голосованием, то можно сказать что все легально и законно", - сообщил адвокат АГН "Москва".

Юрист указал, что воспользоваться электронным голосованием и программой "Миллион призов" удобно, современно, а также безопасно.

Накануне полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский рассказал, что программа "Миллион призов" - "полезная история в текущей ситуации".

В столице пройдет акция "Миллион призов — #ВыбираемВместе" для тех, кто с 17 по 19 сентября проголосуют онлайн на выборах в Госдуму. С такой инициативой 10 августа выступила Московская торгово-промышленная палата.

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