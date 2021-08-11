Путин наградил орденами и медалями российских олимпийцев

Наград удостоены почти 130 спортсменов
Российские спортсмены, отличившиеся на Олимпийских играх в Токио, получат и государственные награды. Указом президента орденов и медалей удостоены 128 атлетов.
Синхронисткам - Александре Пацкевич, Светлане Ромашиной и Алле Шишкиной - будет вручён орден Александра Невского. Кавалерами Ордена Почёта стали гимнаст Денис Аблязин, фехтовальщица Инна Дериглазова, борец Абдулрашид Садулаев, а также синхронистки Светлана Колесниченко, Влада Чигирёва и Мария Шурочкина.
27 спортсменов удостоены Ордена Дружбы. В их числе - гимнастка Дина Аверина, фехтовальщицы Софья Великая и София Позднякова, легкоатлетка Мария Ласицкене, борец Заурбек Сидаков. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram