Петр Толстой обсудил с жителями Выхино-Жулебино озеленение района

Работы по озеленению продолжатся
Сквер Хлобыстова в районе Выхино-Жулебино, который был благоустроен в августе этого года, осмотрел депутат Госдумы Петр Толстой. Парламентарий выразил благодарность властям столицы за вклад в развитие "зеленых" общественных пространств города.
"В Выхино таких общественных точек, к сожалению, еще очень мало, и такая работа действительно очень важна", - отметил Петр Толстой.
В сквере появились газоны и новые пешеходные дорожки. Кроме того, там открыли современную спортплощадку с тренажерами и зоной воркаута.
Жители района попросили депутата продолжить работы по озеленению района.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram