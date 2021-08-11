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Петр Толстой обсудил с жителями Выхино-Жулебино озеленение района

17:11
  • среда
  • 11 августа 2021

Работы по озеленению продолжатся

Сквер Хлобыстова в районе Выхино-Жулебино, который был благоустроен в августе этого года, осмотрел депутат Госдумы Петр Толстой. Парламентарий выразил благодарность властям столицы за вклад в развитие "зеленых" общественных пространств города.

"В Выхино таких общественных точек, к сожалению, еще очень мало, и такая работа действительно очень важна", - отметил Петр Толстой.

В сквере появились газоны и новые пешеходные дорожки. Кроме того, там открыли современную спортплощадку с тренажерами и зоной воркаута.

Жители района попросили депутата продолжить работы по озеленению района.

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Петр Толстой
Петр Толстой
Петр Толстой
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