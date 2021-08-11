Светлана Разворотнева передаст мэру Москвы Сергею Собянину вопросы от москвичей

Работа по ним уже ведется

Жители столицы обсудили с советником мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светланой Разворотневой вопросы благоустройства, размещения социально значимых объектов, а также проблему реконструкции зданий. Все вопросы от москвичей Разворотнева передаст мэру столицы Сергею Собянину.

"Эти вопросы значимы для москвичей и работа по ним уже ведется. Очевидно, что людям не хватает объективной и достоверной информации, а часто прямого разговора", - сказала Разворотнева.

В частности, москвичи подняли вопрос о благоустройстве парка "Печатники" и Курьяновской набережной. Также горожане просят провести реставрацию дома купца Виноградова и Симонова Успенского монастыря – это памятники культурного наследия.

Жители Нагорного района задали вопрос о строительстве большого спортивного зала, а также МФЦ. Эти объекты можно было бы разместить на Артековской улице.

Со своей стороны жители Севастопольского проспекта просят обустроить подземный переход через железную дорогу.

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