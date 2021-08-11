Москвичей предупредили о "самом мокром" с начала века четверге

В столице выпадет до 40% месячной нормы осадков.

До 40% месячной нормы осадков выпадет в столице в четверг. День может оказаться самым "мокрым" 12 августа с начала 21-го века.

"Все прогностические модели говорят о том, что в четверг в Москве дождей будет много и даже очень много. Не исключено, что сутки 12 августа могут оказаться самыми "мокрыми" с начала нынешнего века", - рассказала агентству ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

По данным метеоролога, в Москве за сутки выпадет от 20 до 30 мм осадков – при месячной норме 82 мм. Сильные дожди начнутся уже в ночь на четверг.

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