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Производитель обуви оценил идею проведения акции "Миллион призов — #ВыбираемВместе"

17:36
  • среда
  • 11 августа 2021

Акция пройдет для тех, кто проголосуют онлайн на выборах в Госдуму

Важно, чтобы в стране не повторился локдаун, когда страдают россияне и бизнес. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал владелец компании Zenden Андрей Павлов. По его словам, предыдущие акции проекта "Миллион призов" в целом оказали позитивное влияние на предпринимательство.

"Нам, как компании, серьезно пострадавшей от пандемии, быстрейшее восстановление спроса очень важно", - сказал Андрей Павлов.

По его словам, данный вид голосования стимулирует выбор. "Сейчас очень много людей, которые стали работать удаленно. Они ограничили свои контакты, уменьшили время, физически проводимое с незнакомыми людьми. При этом у них есть гражданская позиция и они хотят ее высказать, не нарушая своего внутреннего комфорта", - отметил предприниматель.

Ранее юристы рассказали, что акция "Миллион призов - #ВыбираемВместе" направлена на заботу о социальном благополучии горожан и является абсолютно законной.

Акция пройдет для тех, кто с 17 по 19 сентября проголосуют онлайн на выборах в Госдуму. С такой инициативой накануне выступила Московская торгово-промышленная палата.

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