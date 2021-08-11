ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Романа Юнемана могут снять с думских выборов из-за фальсификации подписных листов

18:02
  • среда
  • 11 августа 2021

Была проведена проверка

Самовыдвиженца в депутаты Госдумы Романа Юнемана могут снять с выборов из-за фальсификации подписных листов. Нарушения избирательного законодательства обнаружила окружная избирательная комиссия по Чертановскому одномандатному избирательному округу №210 в столице.

По результатам проверки был установлен факт фальсификации подписных листов: кандидат умышленно изготовил и использовал в нарушение избирательного законодательства бланки подписных листов неустановленной формы. Документально подтверждено, что в подписных листах Юнемана содержалась незаконная дополнительная графа, в которую вносились не предусмотренные законом персональные данные избирателей, в том числе номера телефонов, что может быть квалифицировано как нарушение законодательства о персональных данных", - сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрия Реута.

Окружная комиссия обращалась в МВД с запросом о проверке достоверности сведений, указанных в подписных листах Юнемана, в рамках соглашения о взаимодействии ЦИК и МВД России.

"Все подписи, собранные на подписных листах, изготовленных с нарушениями законодательства, признаются недействительными, поэтому окружная комиссия вправе отказать кандидату в регистрации", - пояснил Реут.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
ЦИК России
ЦИК России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.