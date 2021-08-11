Романа Юнемана могут снять с думских выборов из-за фальсификации подписных листов

Была проведена проверка

Самовыдвиженца в депутаты Госдумы Романа Юнемана могут снять с выборов из-за фальсификации подписных листов. Нарушения избирательного законодательства обнаружила окружная избирательная комиссия по Чертановскому одномандатному избирательному округу №210 в столице.

По результатам проверки был установлен факт фальсификации подписных листов: кандидат умышленно изготовил и использовал в нарушение избирательного законодательства бланки подписных листов неустановленной формы. Документально подтверждено, что в подписных листах Юнемана содержалась незаконная дополнительная графа, в которую вносились не предусмотренные законом персональные данные избирателей, в том числе номера телефонов, что может быть квалифицировано как нарушение законодательства о персональных данных", - сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрия Реута.

Окружная комиссия обращалась в МВД с запросом о проверке достоверности сведений, указанных в подписных листах Юнемана, в рамках соглашения о взаимодействии ЦИК и МВД России.

"Все подписи, собранные на подписных листах, изготовленных с нарушениями законодательства, признаются недействительными, поэтому окружная комиссия вправе отказать кандидату в регистрации", - пояснил Реут.

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