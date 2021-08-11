Елена Кац и волонтеры ВАО собрали наказы и пожелания жителей районов

Жители подтвердили необходимость инициатив

Волонтерский штаб Елены Кац собрал наказы и предложения жителей районов Вешняки, Ивановское и Новогиреево. Главврач детской городской поликлиники №7 рассказала, что одобрение получили планы по ускорению строительства ФОКа в Вешняках.

Кроме того, жители одобрили реконструкцию смотровой площадки в парке на Зеленом проспекте и создания культурно-досугового центра в Ивановском. Помимо этого, горожане высказались за установку дополнительного уличного освещения в Ивановском.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram