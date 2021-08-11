ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жителей Кубани оповестили об опасных погодных явлениях

17:46
  • среда
  • 11 августа 2021

Гидрометцентр опубликовал штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение выдал Гидрометцентр России для Краснодарского края. По данным синоптиков, Кубань ожидает целый комплекс опасных погодных явлений – сильный дождь, подъем уровня воды в реках, а над морем – смерчи.
В Крыму продлили штормовое предупреждение

"Очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер 20-23 метра в секунду; на реках и водотоках резкие подъемы уровня воды с достижением опасных отметок… над Черным морем на участке Анапа - Магри имеется опасность формирования смерчей", - говорится в сообщении.

Как ранее пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, центром всех этих погодных неприятностей стал мезоциклон - компактный циклон, обладающий большой энергией и становящийся источником сильных ветров, дождей и града. Больше всего погодных сюрпризов на чей раз ожидается в Крыму.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия урагана
Последствия урагана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.