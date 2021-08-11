Жителей Кубани оповестили об опасных погодных явлениях

Гидрометцентр опубликовал штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение выдал Гидрометцентр России для Краснодарского края. По данным синоптиков, Кубань ожидает целый комплекс опасных погодных явлений – сильный дождь, подъем уровня воды в реках, а над морем – смерчи.

"Очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер 20-23 метра в секунду; на реках и водотоках резкие подъемы уровня воды с достижением опасных отметок… над Черным морем на участке Анапа - Магри имеется опасность формирования смерчей", - говорится в сообщении.

Как ранее пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, центром всех этих погодных неприятностей стал мезоциклон - компактный циклон, обладающий большой энергией и становящийся источником сильных ветров, дождей и града. Больше всего погодных сюрпризов на чей раз ожидается в Крыму.

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