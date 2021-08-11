Еще две торговые сети поддержали программу "Миллион призов" для участников онлайн-голосования в Москве

Акцию поддержали "Дикси" и "Спортмастер"

Компании "Дикси" и "Спортмастер" поддержали проведение акции "Миллион призов" для участников онлайн-голосования. Об этом рассказали их представители.

"Программа "Миллион призов" с самого начала была очень амбициозной задачей: механика проекта до этого не имела аналогов такого масштабного охвата компаний-участников в единой системе", - рассказал руководитель управления по работе с органами власти компании "Дикси" Никита Черноусенко.

По его словам, активное вовлечение горожан в программах "Миллион призов" говорит о том, что сервис понятен и удобен.

"Надеемся, что разработанный формат программы "Миллион призов" продолжит масштабироваться и в дальнейшем использоваться для поощрительных и социальных проектов Москвы", - приводит АГН "Москва" слова Черноусенко.

Представитель компании "Спортмастер" рассказал, что в компании не рассматривают эти акции как поддержку предпринимательства, это возможность привлечь новых покупателей.

"Для нас это привлечение клиентов, может быть, те кто не знал о нас, узнают и придут. Это не связано с деньгами, мы хотим получить активных клиентов в Москве", - добавил он.

Ранее владелец компании Zenden оценил идею проведения акции "Миллион призов — #ВыбираемВместе".

Акция пройдет для тех, кто с 17 по 19 сентября проголосуют онлайн на выборах в Госдуму.

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