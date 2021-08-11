ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Еще две торговые сети поддержали программу "Миллион призов" для участников онлайн-голосования в Москве

18:51
  • среда
  • 11 августа 2021

Акцию поддержали "Дикси" и "Спортмастер"

Компании "Дикси" и "Спортмастер" поддержали проведение акции "Миллион призов" для участников онлайн-голосования. Об этом рассказали их представители.

"Программа "Миллион призов" с самого начала была очень амбициозной задачей: механика проекта до этого не имела аналогов такого масштабного охвата компаний-участников в единой системе", - рассказал руководитель управления по работе с органами власти компании "Дикси" Никита Черноусенко.

По его словам, активное вовлечение горожан в программах "Миллион призов" говорит о том, что сервис понятен и удобен.

"Надеемся, что разработанный формат программы "Миллион призов" продолжит масштабироваться и в дальнейшем использоваться для поощрительных и социальных проектов Москвы", - приводит АГН "Москва" слова Черноусенко.

Представитель компании "Спортмастер" рассказал, что в компании не рассматривают эти акции как поддержку предпринимательства, это возможность привлечь новых покупателей.

"Для нас это привлечение клиентов, может быть, те кто не знал о нас, узнают и придут. Это не связано с деньгами, мы хотим получить активных клиентов в Москве", - добавил он.

Ранее владелец компании Zenden оценил идею проведения акции "Миллион призов — #ВыбираемВместе".

Акция пройдет для тех, кто с 17 по 19 сентября проголосуют онлайн на выборах в Госдуму.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Покупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.