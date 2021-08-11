Названы сроки падения цен на "борщевой набор"

Минсельхоз прогнозирует богатый урожай

Урожай овощей и картофеля в России в этом году превысит уровень 2020-го. Стоимость "борщевого набора" снизится к концу лета, считает замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

"В этом году мы планируем получить больше овощей, больше картофеля, чем в прошлом году. Прошлый год был тяжелый с точки зрения овощей, в этом году мы видим хорошие перспективы", - сказала журналистам замглавы Мисельхоза.

Лут выразила уверенность, что поставленная задача – снизить стоимость "борщевого набора" – будет достигнута. Минсельхоз готовит предложения о мерах поддержки по хранению и транспортировке сельскохозяйственной продукции, передает РИА Новости.

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