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Названы сроки падения цен на "борщевой набор"

18:48
  • среда
  • 11 августа 2021

Минсельхоз прогнозирует богатый урожай

Урожай овощей и картофеля в России в этом году  превысит уровень 2020-го. Стоимость "борщевого набора" снизится к концу лета, считает замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
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"В этом году мы планируем получить больше овощей, больше картофеля, чем в прошлом году. Прошлый год был тяжелый с точки зрения овощей, в этом году мы видим хорошие перспективы", - сказала журналистам замглавы Мисельхоза.

Лут выразила уверенность, что поставленная задача – снизить стоимость "борщевого набора" – будет достигнута.  Минсельхоз готовит предложения о мерах поддержки по хранению и транспортировке сельскохозяйственной продукции, передает РИА Новости.

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