Режим ЧС введен в 40 районах Башкирии

В республике засуха

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в 41 муниципалитете Башкирии. Указ подписал глава республики Радий Хабиров. В районах свирепствует засуха, гибнут сельскохозяйственные посевы.

Минсельхоз Башкирии объявил о действии режима ЧС в 26 муниципалитетах еще 14 июля. Ведомство готовилось к продлению режима, так как из-за засухи погибал урожай.

Глава региона на днях внес изменения в указ "О введении режима чрезвычайной ситуации на территориях отдельных муниципальных районов Республики Башкортостан". В соответствии с новой редакцией, режим ЧС действует с 9 августа уже в 41 муниципалитете, передает РИА Новости.

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