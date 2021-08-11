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Режим ЧС введен в 40 районах Башкирии

19:09
  • среда
  • 11 августа 2021

В республике засуха

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в 41 муниципалитете Башкирии. Указ подписал глава республики Радий Хабиров. В районах свирепствует засуха, гибнут сельскохозяйственные посевы.
Путин призвал решать вопросы по имуществу после ЧС в пользу людей

Минсельхоз Башкирии объявил о действии режима ЧС в 26 муниципалитетах еще 14 июля. Ведомство готовилось к продлению режима, так как из-за засухи погибал урожай.

Глава региона на днях внес изменения в указ "О введении режима чрезвычайной ситуации на территориях отдельных муниципальных районов Республики Башкортостан". В соответствии с новой редакцией, режим ЧС действует с 9 августа уже в 41 муниципалитете, передает РИА Новости.

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