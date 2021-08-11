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В России оценили эффект от массовой вакцинации

22:15
  • среда
  • 11 августа 2021

Заболеваемость замедляется

Во многом благодаря прививочной кампании темпы распространения инфекции в стране замедляются. По мере улучшения эпидобстановки регионы смягчают ограничения.
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Прививочный пункт на молокозаводе в Уфе открылся еще в феврале, но некоторые сотрудники решились вакцинироваться только сейчас. Препарат сюда доставляют из городской больницы. Перевозку и хранение строго контролируют. Сотрудники завода ведут дневник наблюдения за своим состоянием после прививки.

В уфимском индустриальном парке отчитались о стопроцентной вакцинации сотрудников. Те, кто прививался полгода назад, начали повторный курс.

Скоро на базе организации сделать прививку смогут не только ее сотрудники, но и жители соседних поселков. Доступность играет решающую роль. Открываются все новые пункты вакцинации. Их работу организуют по современным стандартам.

Эффект от массовой вакцинации фиксируют специалисты Роспотребнадзора. Заболеваемость замедляется от недели к неделе. Сокращается нагрузка на врачей в "красных зонах" ковидных больниц. Помощь жителям города Черногорска в Хакасии оказывали военные медики. Мобильный госпиталь постепенно пустеет. За последнее время выписали больше 100 человек.

Виктор Прокушев, Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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