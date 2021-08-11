Глава ФТС: в 2021 году товарооборот России выйдет на допандемийный уровень

Об этом Владимир Булавин рассказал премьер-министру

Россия в этом году может выйти на уровень 2019-го года по товарообороту, что свидетельствует о восстановлении экономики. Об этом сообщил в среду на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

По его словам, в страну стали завозить больше машин, механизмов, технологических линий. Среди основных партнеров России по взаимной торговле на первом месте Китай, затем Германия, Нидерланды, Белоруссия и США. Булавин сообщил, что завершается широкомасштабное реформирование таможенной службы, созданы электронные посты, 16 центров электронного декларирования, формируются пункты пропуска с использованием искусственного интеллекта, сообщает "ТВ Центр".

"Очень важно, что в условиях пандемии, когда закрывались границы, таможня продолжала работать качественно и эффективно и результат налицо. Эффективность - это простота, скорость и удобство для людей. Как раз то, что сегодня показывает таможня за счет цифровизации, автоматизации. Уверен, что и применение искусственного интеллекта, интернета вещей, технологий, о которых вы рассказали, позволят построить таможенную систему удобной, качественной для наших людей", - отметил Мишустин.

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