ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Памфилова отметила высокую мотивированность участников предвыборного процесса

22:27
  • среда
  • 11 августа 2021

Уровень политической культуры растет

На сентябрьских выборах всех уровней выдвинули своих кандидатов 26 политических партий, а на выборах в Госдуму - 14. В избирательных кампаниях зарегистрировано более 60 тысяч кандидатов. Регистрация завершится 15 августа и уже на следующий день пройдет жеребьевка.

Как сообщила сегодня глава Центризбиркома Элла Памфилова, нынешнюю кампанию отличает крайние высокий процент зарегистрированных и очень малое количество отказов. Это говорит о высокой мотивированности участников предвыборного процесса, качественной подготовке документов. Вообще, за последние годы, по мнению председателя ЦИКа, уровень политической культуры среди российских партий и объединений намного вырос, сообщает "ТВ Центр".

"Тот естественный отбор, который прошел за эти годы, от 70 с лишним партий, многие из которых были пустышки, в реальности сейчас у нас 30 партий, которые действительно в разной степени живые, они ведут активную политическую работу и участвуют в выборах. Высокая конкуренция, практически представлен весь политический спектр, который охватывает от левого до правого фланга, то есть на любой вкус, у нашего избирателя довольно широкий выбор", - рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Элла Памфилова
Элла Памфилова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.