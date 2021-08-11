Памфилова отметила высокую мотивированность участников предвыборного процесса

Уровень политической культуры растет

На сентябрьских выборах всех уровней выдвинули своих кандидатов 26 политических партий, а на выборах в Госдуму - 14. В избирательных кампаниях зарегистрировано более 60 тысяч кандидатов. Регистрация завершится 15 августа и уже на следующий день пройдет жеребьевка.

Как сообщила сегодня глава Центризбиркома Элла Памфилова, нынешнюю кампанию отличает крайние высокий процент зарегистрированных и очень малое количество отказов. Это говорит о высокой мотивированности участников предвыборного процесса, качественной подготовке документов. Вообще, за последние годы, по мнению председателя ЦИКа, уровень политической культуры среди российских партий и объединений намного вырос, сообщает "ТВ Центр".

"Тот естественный отбор, который прошел за эти годы, от 70 с лишним партий, многие из которых были пустышки, в реальности сейчас у нас 30 партий, которые действительно в разной степени живые, они ведут активную политическую работу и участвуют в выборах. Высокая конкуренция, практически представлен весь политический спектр, который охватывает от левого до правого фланга, то есть на любой вкус, у нашего избирателя довольно широкий выбор", - рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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