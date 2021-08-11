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В "ЕР" рассказали о мерах по снижению цен на сезонные овощи

22:29
  • среда
  • 11 августа 2021

Партия предлагает принять программу создания логистических центров для плодоовощной продукции

Меры по снижению цен на сезонные овощи, предложенные "Единой Россией", уже дали результат, и это подтверждается данными Росстата. Об этом заявил в среду секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на совещании в распределительном центре торговой сети в Подмосковье.

По словам политика, за последние три недели в стране дополнительно открылись более семи с половиной тысяч ярмарок. Это на 40 процентов больше, чем в прошлом году, но необходимо добиться двукратного роста. В ряде регионов цены снизились вдвое.

Единороссы также предлагают принять федеральную программу создания логистических центров для плодоовощной продукции. Это позволит снизить цены и ускорить попадание товара на прилавки.

"Понятно, что в цене конечной, на полке, большой удельный вес занимает логистика, доставка. И сегодня с коллегами поделились их опытом, и "Единая Россия" предлагает на федеральном уровне реализовать такую новую программу поддержки, по строительству, по организации хранилищ, непосредственно объединяющих несколько фермерских хозяйств, для того чтобы продукция была на месте откалибрована, стабилизирована, правильно хранилась. Это позволит обеспечить необходимое качество, потому что, борясь за цену, мы не должны забывать ещё о качестве продукции, которая попадает на полки, на ярмарки, которая попадает на полки торговых сетей", - заявил Турчак.

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