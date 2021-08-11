ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зюганов оценил выступление российских олимпийцев

22:31
  • среда
  • 11 августа 2021

Председатель ЦК КПРФ привел их в пример

Сентябрьские выборы в Госдуму должны пройти при максимальной явке избирателей, чтобы снизить риск нарушений. Об этом заявил в среду журналистам председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

По его мнению, на избирательных участках должны присутствовать минимум миллион подготовленных наблюдателей в каждый из трех дней голосования - 17, 18 и 19 сентября. А в качестве примера того, как нужно побеждать соперников в трудных условиях, лидер коммунистов привел выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, сообщает "ТВ Центр".

"Симпатичные женщины, великолепные спортсмены в целом. Впервые пловцы появились, которые американцам нос утерли. На фоне того, что творилось, преследовали, лаяли, кричали, выступили ребята очень достойно, и я спортсменов поздравляю. Что касается властей, надо вести себя так, чтобы мы были представлены во всех международных инстанциях. Чтобы там англосаксы нам не диктовали свои условия. Чтобы нам не выносили приговоры, с каким нам флагом и с какой музыкой выходить на соревнования", - заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.