Зюганов оценил выступление российских олимпийцев

Председатель ЦК КПРФ привел их в пример

Сентябрьские выборы в Госдуму должны пройти при максимальной явке избирателей, чтобы снизить риск нарушений. Об этом заявил в среду журналистам председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

По его мнению, на избирательных участках должны присутствовать минимум миллион подготовленных наблюдателей в каждый из трех дней голосования - 17, 18 и 19 сентября. А в качестве примера того, как нужно побеждать соперников в трудных условиях, лидер коммунистов привел выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, сообщает "ТВ Центр".

"Симпатичные женщины, великолепные спортсмены в целом. Впервые пловцы появились, которые американцам нос утерли. На фоне того, что творилось, преследовали, лаяли, кричали, выступили ребята очень достойно, и я спортсменов поздравляю. Что касается властей, надо вести себя так, чтобы мы были представлены во всех международных инстанциях. Чтобы там англосаксы нам не диктовали свои условия. Чтобы нам не выносили приговоры, с каким нам флагом и с какой музыкой выходить на соревнования", - заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

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