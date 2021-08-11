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Жириновский побывал на клинском мясокомбинате

22:34
  • среда
  • 11 августа 2021

Лидер ЛДПР приобрел тележку колбасы

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский в среду посетил подмосковный Клин. В ходе рабочей поездки он побывал на местном мясокомбинате, познакомился с производственным циклом и продукцией предприятия, пообщался с его руководством и сотрудниками. Глава либерал-демократов по случаю приобрел тележку колбасы, сообщает "ТВ Центр".

Жириновский также посетил городской шахматный клуб, где дал урок мастерства соратнику по партии. Общаясь с жителями города, политик постоянно был в медицинской маске, соблюдал социальную дистанцию и предупреждал население о коварстве коронавируса.

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