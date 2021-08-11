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Развитие передовых технологий: Агентству стратегических инициатив – 10 лет

22:39
  • среда
  • 11 августа 2021

АСИ занимается поддержкой перспективных и общественно значимых проектов

11 августа исполнилось 10 лет Агентству стратегических инициатив. Оно было создано правительством России для продвижения приоритетных проектов по улучшению предпринимательской среды, развитию профессиональных кадров. В поле зрения АСИ - проблемы бизнеса, адаптация к изменениям климата, развитие туризма в регионах и формирование института социальных кураторов. С юбилеем агентство поздравил Владимир Путин, отметив, что за 10 лет организация многое сделала для развития передовых технологий и формирования комфортной среды для жизни.
Путин отметил вклад АСИ в развитие предпринимательства

Десятилетний юбилей - время подводить промежуточные итоги. Для Агентства стратегических инициатив этот рубеж действительно значимый. За все годы с момента основания на рассмотрение в АСИ поступило свыше 6 тысяч проектов. Одобрение получили больше 900. Сейчас все силы направлены на развитие национальной социальной инициативы.

"Точечные решения, но они очень важны для людей. Мы планируем, что в каждом регионе до конца года будут сформированы вот такие решения, которые обеспечат лучшую коммуникацию, лучше подход, лучше сервис для жителей региона в этих направлениях и повысят удовлетворённость этими услугами", - рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Многие проекты Агентства стратегических инициатив выросли из мелких стартапов. Но помощь и сотрудничество с АСИ помогло им найти инвесторов и добиться устойчивого финансирования. Именно для этого и создавалось Агентство - инициатором в 2011 году выступил Владимир Путин. Новая структура должна была дать зелёный свет амбициозным гражданам России, которые смогли бы вывести страну на лидирующие позиции. Инвестиционный климат в стране заметно улучшился. Третий год подряд лидер национального рейтинга - Москва. В АСИ успешно работает и платформа по продвижению лучших российских практик за рубеж.

"Видим, что есть запрос стран БРИКС, стран Южной Азии на кооперацию, на взаимодействие с российскими компаниями, с российскими технологиями. Мы готовы тоже вступать в партнёрские альянсы с другими странами и с другими заинтересованными организациями", - сообщила Светлана Чупшева.

С днём рождения АСИ поздравил Владимир Путин. В телеграмме президент отметил, что организация успешно укрепила свой авторитет, выполняя для страны важную миссию.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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