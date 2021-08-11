Цена на газ в Европе побила рекорд предыдущих торгов

Подорожание составило более 4%

Установленные накануне рекорды цен на голубое топливо в Европе уже в прошлом: стоимость газа на торгах 11 августа превысила 560 долларов за тысячу кубометров. Сентябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 18:38 мск оценивался в 560,27 доллара за тысячу кубов. Подорожание за сутки составило почти 4,37%.

Основной причиной ажиотажа эксперты называют аварию на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе. 5 августа на предприятии под Новым Уренгоем возник пожар. Его потушили 6 августа, обошлось без пострадавших.

Тем временем прокачка газа по газопроводу "Ямал - Европа" упала почти вдвое: 11 августа она опустилась ниже 0,85 миллиона кубометров в час. Однако "Газпром экспорт" заявил, что в полном объеме выполняет все заявки по своим твердым обязательствам перед европейскими потребителями, передает ТАСС.

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