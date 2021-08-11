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Участники аукциона слонов в Намибии приобрели только треть животных

20:00
  • среда
  • 11 августа 2021

42 слона отправятся за рубеж

Аукцион слонов, проведенный властями Намибии, оказался не очень успешным. Продать удалось лишь треть из 170 выставленных на торги животных.
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О решении министерства окружающей среды южноафриканской страны продать диких слонов стало известно в декабре 2020 года. Причина - засушливые погодные условия и чрезмерный рост популяции.

По данным намибийского министерства, торги привлекли пятерых потенциальных покупателей. Однако успешными оказались только три заявки. За 57 проданных слонов удалось выручить примерно 400 тысяч долларов США – то есть около 7 тысяч долларов за одного слона, передает РИА Новости. 42 проданных слона будут отправлены за границу, а остальные 15 останутся в Намибии в руках частных хозяев.

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