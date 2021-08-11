Пятилетняя девочка провалилась в канализационную яму под Тулой

Матери удалось спасти ребенка

Пятилетняя девочка едва не утонула в канализационной яме в городе Узловая Тульской области. К счастью, рядом оказалась ее мать, которой удалось вытащить ребенка из глубокого колодца.

Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах – ребенок в мокрой одежде, женщина за кадром объясняет, что ребенок упал в канализационную яму. На втором видео измеряет глубину ямы, куда ранее упала ее дочь, длинной палкой, которая уходит под воду практически полностью.

Узловская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом. Установлено, что подрядная организация не выполнила работы по подключению многоквартирных домов по улице Андреева города Узловая к новому водопроводу – хотя работы были предусмотрены муниципальным контрактом, передает РИА Новости. Кроме того, подрядная организация не обеспечила безопасность и оставила вырытый котлован.

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