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"Северный поток-2" заблокировал работу сената США

21:09
  • среда
  • 11 августа 2021

Перемен не ожидается до следующего месяца

Работа верхней палаты конгресса США остановлена. Ее заблокировали сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Майк Ли в знак протеста против решения президента Джо Байдена не вводить санкции против российского газопровода "Северный поток-2".
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Десяток кандидатов на должности в Госдепартамент остались в подвешенном состоянии: Круз заблокировал их утверждение, пообещав затянуть решение вопроса до следующего месяца, когда сенат вернется после летних каникул. Сенаторам-демократам, несмотря на все их усилия, не удалось убедить республиканцев продолжить работу.

Круз заявил, что администрация Байдена в настоящее время открыто бросает вызов Конгрессу Соединенных Штатов. По словам сенатора, президент России Владимир Путин использует "Северный поток-2" для "злонамеренных действий в Европе и во всем мире", пишет The Hill.

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