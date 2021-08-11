Число новых случаев COVID-19 в мире за неделю превысило 4,2 миллиона

Более 65 тысяч пациентов умерли

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю увеличилось более чем на 4,2 миллиона. По данным Всемирной организации здравоохранения, рост количества инфицированных за семь дней на 4% превысил показатели предшествующей недели.

Как отмечается в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ, со 2 по 8 августа в мире был выявлен 4 264 641 заразившийся. Скончались от связанных с коронавирусом заболеваний 65 472 пациента.

По данным ВОЗ, особенно сильно заболеваемость выросла за неделю в Западно-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Тем временем в Европе этот показатель снизился, отмечается на сайте организации.

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