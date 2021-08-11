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Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

21:37
  • среда
  • 11 августа 2021

Среди пострадавших – беременная женщина

Автобус и два автомобиля столкнулись на 9-й Парковой улице в Москве. Как сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта, пострадали пять человек, находившиеся в легковушках.
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"Около 20 часов на 9-й Парковой улице в районе дома № 23 произошло ДТП двух автомобилей и автобуса. Автомобили въехали в заднюю часть автобуса, стоявшего перед пешеходным переходом. По предварительным данным, пять человек пострадало в автомобилях, в автобусе пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины инцидента. Пострадавшим, среди которых пассажирка такси – беременная женщина - оказывается медицинская помощь.

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