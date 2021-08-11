Зеленский уволил главу Харьковской области

Решение согласовано с правительством
Глава Харьковской областной администрации Айна Тимчук уволена с поста главы Харьковской областной госадминистрации. Указ, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, опубликован на сайте украинского лидера.
"Уволить Тимчук Айну Леонидовну с должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному заявлению", - сказано в документе. Временно исполнять обязанности главы региона будет заместитель Тимчук - Александр Скакун.
Указ об увольнении председателя Харьковской ОГА был согласован с правительством. Как отмечает ТАСС, на Украине глав областей назначает и освобождает от должности президент - однако проект указа утверждает правительство.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram