На Камчатке упал вертолет Ми-8 с туристами: что известно о ЧП

На борту находились 16 человек

На территории Южно-Камчатского заказника утром 12 августа потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро", передает "Интерфакс".

Уточняется, что воздушное судно упало в Курильское озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров.

Выбраться удалось восьми людям, их спасли работники заповедника. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще восемь человек, предположительно, погибли.

По предварительной оценке, причиной ЧП мог стать спровоцировавший ошибку пилота сильный туман. Возбуждено дело по статье о нарушении при эксплуатации воздушного транспорта.

СМИ пишут, что на борту находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, в их числе был ребенок. Водолазы пока не могут спуститься к вертолету - глубина затопления составляет больше 100 метров. Спасательная операция продолжается.

Пострадавших доставили в больницу Петропавловск-Камчатского.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram