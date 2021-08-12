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На Камчатке упал вертолет Ми-8 с туристами: что известно о ЧП

08:05
  • четверг
  • 12 августа 2021

На борту находились 16 человек

На территории Южно-Камчатского заказника утром 12 августа потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро", передает "Интерфакс".
В Ленинградской области упал вертолет Ми-8

Уточняется, что воздушное судно упало в Курильское озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров.

Выбраться удалось восьми людям, их спасли работники заповедника. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще восемь человек, предположительно, погибли.

По предварительной оценке, причиной ЧП мог стать спровоцировавший ошибку пилота сильный туман. Возбуждено дело по статье о нарушении при эксплуатации воздушного транспорта.

СМИ пишут, что на борту находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, в их числе был ребенок. Водолазы пока не могут спуститься к вертолету - глубина затопления составляет больше 100 метров. Спасательная операция продолжается.

Пострадавших доставили в больницу Петропавловск-Камчатского.

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