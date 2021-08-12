Задержаны двое сбежавших из ИВС в Истре заключенных

Их нашли на съемной квартире в Подольске

Официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали двоих совершивших побег из ИВС в Истре заключенных.

Уточняется, что это 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Они скрывались на съемной квартире в Подольске. Задержать заключенных помогли местные жители - они узнали преступников по ориентировкам. Также задержаны двое арендаторов квартиры.

"В настоящее время все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Розыск остальных участников побега продолжается", - добавила Волк (цитата по ТАСС).

Инцидент произошел в ночь на 6 августа. Из ИВС сбежали пять заключенных - в том числе обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова Александр Мавриди. Оружия у сбежавших при себе не было. СМИ писали, что организовать побег помогли сообщники на свободе.

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