ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российским пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления

08:10
  • четверг
  • 12 августа 2021

Госдума может принять законопроект в октябре

Как пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленные правительством поправки, негосударственные страховые пенсионные фонды могут с 2022 года обязать возместить средства гражданам, если деньги переводились в другие страховые компании с нарушением закона.
Эксперт объяснил, какие налоги не должны платить пенсионеры

Уточняется, что Государственная дума может уже в октябре принять соответствующий законопроект.

В настоящее время возможность возврата инвестиционного дохода не предусмотрена, обращают внимание авторы инициативы. Восстановление накопительной пенсии на пенсионном счете осуществляется в судебном порядке. При этом в отдельных случаях встречаются отказы.

Чтобы обязать страховщиков восстанавливать на счете сумму изъятого при инвестиционного дохода, также предполагается вмешательство суда. Тот должен признать договор об обязательном пенсионном страховании недействительным.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пенсионер
Пенсионер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.