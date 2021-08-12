Российским пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления

Госдума может принять законопроект в октябре
Как пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленные правительством поправки, негосударственные страховые пенсионные фонды могут с 2022 года обязать возместить средства гражданам, если деньги переводились в другие страховые компании с нарушением закона.
Уточняется, что Государственная дума может уже в октябре принять соответствующий законопроект.
В настоящее время возможность возврата инвестиционного дохода не предусмотрена, обращают внимание авторы инициативы. Восстановление накопительной пенсии на пенсионном счете осуществляется в судебном порядке. При этом в отдельных случаях встречаются отказы.
Чтобы обязать страховщиков восстанавливать на счете сумму изъятого при инвестиционного дохода, также предполагается вмешательство суда. Тот должен признать договор об обязательном пенсионном страховании недействительным.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram