Российским пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления

Госдума может принять законопроект в октябре

Как пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленные правительством поправки, негосударственные страховые пенсионные фонды могут с 2022 года обязать возместить средства гражданам, если деньги переводились в другие страховые компании с нарушением закона.

Уточняется, что Государственная дума может уже в октябре принять соответствующий законопроект.

В настоящее время возможность возврата инвестиционного дохода не предусмотрена, обращают внимание авторы инициативы. Восстановление накопительной пенсии на пенсионном счете осуществляется в судебном порядке. При этом в отдельных случаях встречаются отказы.

Чтобы обязать страховщиков восстанавливать на счете сумму изъятого при инвестиционного дохода, также предполагается вмешательство суда. Тот должен признать договор об обязательном пенсионном страховании недействительным.

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