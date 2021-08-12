Шойгу дал старт реконструкции БАМ

Завершить работы планируют к концу 2024 года

Министр обороны Сергей Шойгу в четверг принял участие в церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали от Улака до Февральска.

Как отметил глава ведомства, к концу 2024 года после введения дороги в эксплуатацию транспортные возможности Восточной Сибири будут увеличены, а пропускная способность магистрали и объем транзитных перевозок возрастут.

"К строительству привлечена необходимая автомобильная, инженерная и специальная техника. Качественно проведенные подготовительные работы позволили нам своевременно приступить к исполнению решения президента Российской Федерации по увеличению пропускной способности БАМ", - добавил руководитель Минобороны (цитата по ТАСС).

БАМ соединяет Тайшет и Советскую гавань, это второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. В настоящее время ее протяженность - 4,3 тысячи километров.

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