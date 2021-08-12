"Страха и испуга нет": Проценко ответил на вопрос о возможности новой волны COVID-19

Потенциально в сентябре может развернуться негативный сценарий, но система здравоохранения к этому готова

Главврач московского ковид-госпиталя Денис Проценко заявил об отсутствии страха перед новой волной COVID-19, которая потенциально может возникнуть в сентябре, так как российская система здравоохранения готова к негативному сценарию.

"Система здравоохранения за эти полтора года накопила опыт, в том числе перепрофилирования госпиталей… Опыт создания различных диагностических центров на базе поликлиник и амбулаторных центров, что очень широко используется в Москве. Это позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре", - сказал Проценко в беседе с РИА Новости во время визита в ЦУР Забайкалья.

Врач призвал россиян пройти вакцинацию. Он отметил, что появление новой волны COVID-19 во многом зависит от населения.

"Со стороны государственной системы все было сделано, чтобы это было просто и доступно. Поэтому все вакцинируемся", - добавил Проценко.

Во время беседы с журналистами врач также отметил, что пока в России наблюдается снижение количества числа заболевших и госпитализированных из-за COVID-19. В Москве спад заболеваемости произошел раньше, а в регионах эта тенденция "сдвинулась" на неделю, сказал Проценко.

За последние сутки в России выявлен 21 571 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 067 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 512 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 167 241 летальный исход, выздоровели 5 808 777 человек.

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