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В России могут поднять возраст продажи алкоголя

08:40
  • четверг
  • 12 августа 2021

Это касается спиртного крепостью более 16,5%

Согласно данным газеты "Известия", которая ссылается на имеющиеся в распоряжении издания документы, Министерство здравоохранения выступило с предложением повысить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года.
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Поправки могут быть внесены в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта". Коснутся изменения напитков с содержанием спирта более 16,5%.

В настоящее время проект готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности правительства. Решается вопрос о внесении закона в Государственную думу.

В пояснительной записке Минздрава приводятся результаты медицинских исследований, согласно которым употребление спиртного оказывает негативное влияние на развитие головного мозга - окончательно тот формируется только в возрасте 21 года.

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