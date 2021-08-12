ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей ждет прохладная и дождливая погода в четверг

08:40
  • четверг
  • 12 августа 2021

Но осадки будут слабее, чем накануне

Дождливая и прохладная погода ждет жителей Москвы и Подмосковья в четверг. Это связано с влиянием южной циклонической депрессии, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Атмосферный фронт будет сопровождаться полями дождевой облачности, что с трудом позволит воздуху прогреться до положенной климатической нормы, хотя, естественно, осадки будут намного слабее, чем это было накануне", - сообщила он агентству РИА Новости.

Температура воздуха в столице составит 21-23 градусов, в Подмосковье - плюс 19-24. Ожидается в Москве облачная с неустойчивыми прояснениями погода, дождь, местами возможна гроза. Ветер будет дуть южный, 4-9 метров в секунду.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Дождь в Москве
Дождь в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.