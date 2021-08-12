Москвичей ждет прохладная и дождливая погода в четверг

Но осадки будут слабее, чем накануне

Дождливая и прохладная погода ждет жителей Москвы и Подмосковья в четверг. Это связано с влиянием южной циклонической депрессии, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Атмосферный фронт будет сопровождаться полями дождевой облачности, что с трудом позволит воздуху прогреться до положенной климатической нормы, хотя, естественно, осадки будут намного слабее, чем это было накануне", - сообщила он агентству РИА Новости.

Температура воздуха в столице составит 21-23 градусов, в Подмосковье - плюс 19-24. Ожидается в Москве облачная с неустойчивыми прояснениями погода, дождь, местами возможна гроза. Ветер будет дуть южный, 4-9 метров в секунду.

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