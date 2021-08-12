Генерал указал Зеленскому на нарушение простых правил безопасности

Сергей Кривонос обвинил президента Украины в нарушении закона

Президент Украины Владимир Зеленский и его подчиненные нарушили правила безопасности во время последнего перелета. Об этом заявил замсекретаря Совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос.

Генерал ВСУ написал в фейсбуке, что Зеленский и команда руководителей страны прилетели на остров Змеиный на одном вертолете. Такое решение Кривонос назвал непрофессиональным и необдуманным. Он подчеркнул, что пренебрегать правилами на высшем уровне опасно.

"На войне командир и начальник штаба на одном борту не летают, и в одной машине не ездят. Даже при отсутствии боевых действий на территории страны - это закон. А здесь: целый штаб страны в одном вертолете летит над морем под прицелом российских ракет", - пояснил Кривонос.

Ранее на официальном сайте президента Украины появилась фотография, на которой Зеленский и военные выходят из вертолета. Не исключено, что снимок является постановочным, и в действительности Зеленский и военные добирались до острова Змеиный на разных вертолетах.

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