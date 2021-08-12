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Появилось видео с места крушения Ми-8 на Камчатке

08:38
  • четверг
  • 12 августа 2021

Вертолет упал в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника

На Камчатке потерпел крушение следовавший по маршруту поселок Николаевка - озеро Курильское - вулкан Ходутка вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро". Он упал в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника.
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На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров (в том числе ребенок). Восьми людям удалось спастись, они госпитализированы, двое - в тяжелом состоянии. Пострадавших привезли в Петропавловск-Камчатский.

Еще восемь человек пока значатся пропавшими, но спасатели отмечают, что шансы найти их живыми минимальны.

Среди основных версий жесткой посадки - отказ двигателя и ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело, Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку.

В спасательной операции участвуют 45 человек и восемь единиц техники. Открыт телефон горячей линии - 8 (4152) 30-10-99.

В компании "Витязь-Аэро" уточняют, что вертолет проходил капитальный ремонт в 2020 году. Перед вылетом его осматривали, передает ТАСС.

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