Глава МЧС прибыл в Якутию для руководства тушением пожаров

Министр проведет совещание по дополнительным мерам помощи населению
В Якутию прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Для оперативного управления группировкой ведомственных сил, задействованной в борьбе с природными пожарами", - уточнили в МЧС.
Там добавили, что приезд Зиничева осуществляется по поручению президента Владимира Путина.
Министр оценит профилактические меры по обеспечению пожарной безопасности региона, проведет совещание по дополнительным мерам по оказанию помощи населению и стабилизации обстановки.
Сегодня Якутия остается одним из самых пожароопасных регионов страны, там горит более 1 миллиона гектаров леса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram