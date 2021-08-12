Глава МЧС прибыл в Якутию для руководства тушением пожаров

Министр проведет совещание по дополнительным мерам помощи населению

В Якутию прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Для оперативного управления группировкой ведомственных сил, задействованной в борьбе с природными пожарами", - уточнили в МЧС.

Там добавили, что приезд Зиничева осуществляется по поручению президента Владимира Путина.

Министр оценит профилактические меры по обеспечению пожарной безопасности региона, проведет совещание по дополнительным мерам по оказанию помощи населению и стабилизации обстановки.

Сегодня Якутия остается одним из самых пожароопасных регионов страны, там горит более 1 миллиона гектаров леса.

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