На снимке - один из сотрудников больницы

Певица МакSим опубликовала первое фото из больницы после выхода из медикаментозной комы. Снимок появился в инстаграме исполнительницы.

На фото запечатлен один из врачей больницы, в которой находится певица. В подписи к снимку МакSим отметила роль медиков в спасении людей. По другим данным, на снимке изображен волонтер.

"Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света, возятся с каждым как с родным!", - написала она.

В середине июня сообщилось, что МакSим попала в больницу с 40% поражением легких. Врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ, затем состояние артистки ухудшилось. В начале августа стало известно, что МакSим стало лучше: она пришла в сознание и начала дышать самостоятельно.

9 августа певица опубликовала первый пост после выхода из комы. Она написала, что все еще чувствует слабость - при попытках ходить появляется головокружение.

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