На снимке - один из сотрудников больницы
Певица МакSим опубликовала первое фото из больницы после выхода из медикаментозной комы. Снимок появился в инстаграме исполнительницы.
На фото запечатлен один из врачей больницы, в которой находится певица. В подписи к снимку МакSим отметила роль медиков в спасении людей. По другим данным, на снимке изображен волонтер.
"Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света, возятся с каждым как с родным!", - написала она.
В середине июня сообщилось, что МакSим попала в больницу с 40% поражением легких. Врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ, затем состояние артистки ухудшилось. В начале августа стало известно, что МакSим стало лучше: она пришла в сознание и начала дышать самостоятельно.
9 августа певица опубликовала первый пост после выхода из комы. Она написала, что все еще чувствует слабость - при попытках ходить появляется головокружение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram