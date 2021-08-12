При оползне на севере Индии погибли 13 человек

Под завалом оказались несколько автомобилей
Директор управления по ликвидации последствий стихийных бедствий индийского штата Химачал-Прадеш Судеш Кумар Мохта сообщил, что жертвами оползня в районе Киннаур стали 13 человек.
"Еще три тела были обнаружены на месте оползня в районе Киннаур штата Химачал-Прадеш, где рано утром в четверг возобновилась поисково-спасательная операция, в результате чего число погибших увеличилось до 13", - приводит сообщение канал NDTV.
Ранее поступала информация об 11 погибших и 30 пропавших без вести.
В результате оползня под завалом оказались несколько автомобилей. Индийский премьер Нарендра Моди предложил местным властям помощь центрального правительства.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram