При оползне на севере Индии погибли 13 человек

Под завалом оказались несколько автомобилей

Директор управления по ликвидации последствий стихийных бедствий индийского штата Химачал-Прадеш Судеш Кумар Мохта сообщил, что жертвами оползня в районе Киннаур стали 13 человек.

"Еще три тела были обнаружены на месте оползня в районе Киннаур штата Химачал-Прадеш, где рано утром в четверг возобновилась поисково-спасательная операция, в результате чего число погибших увеличилось до 13", - приводит сообщение канал NDTV.

Ранее поступала информация об 11 погибших и 30 пропавших без вести.

В результате оползня под завалом оказались несколько автомобилей. Индийский премьер Нарендра Моди предложил местным властям помощь центрального правительства.

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