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В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

09:11
  • четверг
  • 12 августа 2021

Возможен новый погодный рекорд

Как сообщили в столичном метеобюро, за последние 24 часа прирост осадков в Москве составил 36 миллиметров.
Москвичей ждет прохладная и дождливая погода в четверг

"За сутки на город обрушилось около 47% месячной нормы осадков. Данные были получены в 6:00 с главной метеостанции Москвы на ВДНХ", - приводит сообщение "Интерфакс".

Норма осадков для августа в городе составляет 77 миллиметров.

По прогнозам синоптиков, дождь в столице продлится до 18:00. Возможен погодный рекорд - прежде максимальное количество осадков 12 августа выпадало в 1980 году - 38,2 миллиметра.

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