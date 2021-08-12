В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

Возможен новый погодный рекорд

Как сообщили в столичном метеобюро, за последние 24 часа прирост осадков в Москве составил 36 миллиметров.

"За сутки на город обрушилось около 47% месячной нормы осадков. Данные были получены в 6:00 с главной метеостанции Москвы на ВДНХ", - приводит сообщение "Интерфакс".

Норма осадков для августа в городе составляет 77 миллиметров.

По прогнозам синоптиков, дождь в столице продлится до 18:00. Возможен погодный рекорд - прежде максимальное количество осадков 12 августа выпадало в 1980 году - 38,2 миллиметра.

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